Al confine è guerra, ma Putin parla di destabilizzazione

Più che guardare la linea di avanzamento delle truppe russe in Ucraina, è un’altra la mappa che i russi iniziano a cercare con insistenza e non sempre trovano: quella che mostra gli attacchi nel territorio della Federazione russa. Quasi ogni sito di notizie ne ha una, non molto in evidenza, ma tutte mostrano che le regioni russe che sono al confine con l’Ucraina sono state colpite: Bryansk, Kursk, Belgorod, Rostov sul Don, e via via anche le più lontane. Il governatore di Belgorod, finora la più colpita, ha detto che ieri due donne sono morte, e aumentano le persone che scelgono di lasciare le zone di confine. Da Shebekino, una cittadina abituata agli scambi frequenti con l’Ucraina, più di duemila persone se ne sono andate. Non è nulla rispetto a quello che subisce Kyiv. Mancano verifiche sul posto, ci si basa sulle immagini che arrivano spesso via Telegram e sulle dichiarazioni dei governatori. Il più loquace è Vyacheslav Gladkov, a capo dell’amministrazione di Belgorod. Comunica cifre, mostra immagini, ma non chiede mai l’aiuto del Cremlino. E’ un uomo di Russia unita, il partito di Vladimir Putin, e in passato per conto del Cremlino ha svolto anche missioni importanti. Nel 2016 è stato il vicegovernatore di Sebastopoli nella Crimea occupata dai russi, dove ha avuto anche il compito di organizzare la campagna elettorale di Putin, che, a detta del Cremlino, fu un successo. Il presidente tiene Gladkov in considerazione, nel 2020 lo nominò per decreto governatore di Belgorod, oggi un compito non facile, ma può contare su un fedelissimo in una regione che ha molti motivi per ribellarsi.

