È l'Unione europea il miglior incentivo di Kyiv contro la corruzione

Lo scorso 16 maggio è stato arrestato il presidente della Corte suprema ucraina, il più importante organo giudiziario del paese. L’accusa verso Vsevolod Knyazev è di aver accettato una maxi tangente dall’oligarca Kostyantin Zhevago, arrestato lo scorso dicembre in Francia su richiesta dell’Ucraina. A casa di Knyazev hanno fatto irruzione gli investigatori del bureau nazionale anticorruzione, il Nabu, un organo indipendente creato da Kyiv. Hanno trovato 2,7 milioni di dollari, secondo l’accusa pagati da Zhevago affinché la Corte emettesse una sentenza favorevole in un contenzioso legale riguardante il controllo di una società. “Questo scandalo ha avuto un impatto negativo enorme, ma è anche il segnale di una dinamica in evoluzione”, racconta al Foglio Roman Petrov, capo del Centro di eccellenza Jean Monnet e professore di Diritto europeo all’Accademia Kyiv Mohyla, la più antica e importante università d’Ucraina.

