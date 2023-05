Come si prepara la “coalizione dei jet” a Kyiv e l'ultima parola americana

Reykjavik. La guerra in Ucraina è stata protagonista dei lavori del Consiglio d’Europa, riunitosi a Reykjavik per la quarta volta nella sua storia ultrasettantennale. L’istituzione di un registro che valuti i danni causati dall’aggressione della Russia all’Ucraina e la riapertura della discussione fra i paesi della Nato per la fornitura a Kyiv dei caccia da combattimento F-16 hanno monopolizzato il vertice. Quello tenutosi in Islanda è il primo di una serie di appuntamenti internazionali che proseguirà con il G7 di Hiroshima del fine settimana e che si concluderà con il vertice della Comunità politica europea di Chisinau, il primo giugno.Armenia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Turchia e Ungheria sono i paesi che, sui quarantasei presenti al Consiglio d’Europa, hanno deciso di non avallare l’istituzione del registro, prerequisito per le richieste di risarcimento che Kyiv presenterà di fronte a una corte speciale per i crimini di guerra russi. Il registro è uno strumento che permette di avviare il processo di responsabilizzazione della Russia e apre la strada alle future compensazioni. L’istituzione di un tribunale speciale che operi con la Corte penale internazionale – che ha spiccato un mandato di arresto contro Vladimir Putin e contro Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i Diritti dei bambini presso il Cremlino – è un altro dei punti sui quali il Consiglio d’Europa ha espresso il proprio sostegno. Il documento di chiusura del vertice conferma il pieno sostegno all’Ucraina e alla ricerca di una “pace giusta”, che non sarà negoziata alle condizioni della Russia.

