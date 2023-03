Meloni non sa che fare con la Cina e allora manda il Cavour in Asia

Sicura sulla Russia, più vaga sui rapporti con Pechino. La missione dell'ammiraglia della Marina nel Pacifico forse non sarà sufficiente a fugare tutti i dubbi degli alleati. Quando andrà in Cina la presidente del Consiglio? E che si fa con la Via della Seta?

L’Italia manderà presto nell’Indo-Pacifico la sua nave da guerra più importante, la portaerei Cavour. La notizia, ufficializzata qualche giorno fa dal sottocapo di stato maggiore della Marina militare, l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, (come anticipato da Gabriele Carrer su Formiche qui) è confermata al Foglio da diverse fonti militari ma non da Palazzo Chigi. Il governo italiano non vuole ancora ufficializzare l’operazione del Cavour nel Pacifico, forse perché aspetta di fare il grande annuncio durante il G7 di Hiroshima a maggio, ma forse anche per una questione d’opportunità diplomatica.