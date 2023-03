A Parigi si apre una timida mediazione sulle pensioni. Poca gente (e incidenti) alla protesta

Parigi. Ieri Laurent Berger, segretario nazionale del primo sindacato francese per numero di iscritti, la Cfdt, ha provato a tendere una mano all’esecutivo: per “trovare una via d’uscita” alla crisi sulla riforma delle pensioni, approvata due settimane fa in seguito all’attivazione del 49.3, l’articolo della Costituzione che consente di approvare una legge bypassando il voto in Parlamento. “Bisogna entrare in un processo di mediazione”, ha detto su France Inter il leader del sindacato riformista, suggerendo di “mettere in pausa” l’articolo 7 della riforma, ossia il più importante, quello che alza l’età pensionabile da 62 a 64 anni, nominare due-tre mediatori, e attraverso il dialogo trovare un “compromesso sociale”.

