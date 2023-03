Putin e Xi Jinping, amici non proprio a tutto gas

I progetti come Power of Siberia 2 arriveranno tardi e non compenseranno la chiusura dei gasdotti europei. La Russia perde quote di mercato e ha un disperato bisogno di vendere gas, molto superiore a quello che ha la Cina di comprarlo

Sarà che l’amicizia tra la Russia e la Cina è “senza limiti”, ma in certi rapporti i limiti spesso appaiono dalle parole che non si dicono. Ad esempio sul gas. Prima dell’incontro con Xi Jinping, Vladimir Putin in un articolo sul Quotidiano del Popolo, organo del Partito comunista cinese, aveva definito la realizzazione del gasdotto russo-cinese Power of Siberia 2 come “l’affare del secolo”. Dopo l’incontro con il presidente cinese, Putin ha detto che ormai tutti gli accordi con la Cina e la Mongolia, sul cui territorio dovrà passare il gasdotto, sono ormai completati. Ma nel comunicato congiunto dei due leader si fa semplicemente riferimento agli sforzi “per portare avanti i lavori di studio e approvazione del progetto”, mentre la dichiarazione finale di Xi Jinping non cita il gasdotto. L’assenza mostra in maniera evidente che Mosca ha un disperato bisogno di vendere gas, molto superiore a quello che ha la Cina di comprarlo.