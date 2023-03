L'Europa spiega a Meloni perché è finita la pacchia

Bruxelles. La luna di miele di Giorgia Meloni con l’Unione europea sta per finire. Dopo la fase iniziale di rassicurazioni e pragmatismo, ricambiati dai partner con aperture di credito e ampia disponibilità a cooperare, i prossimi mesi dovrebbero trasformarsi in un periodo più conflittuale. I primi segnali sono già visibili. Le politiche migratorie hanno avuto uno spazio molto limitato nella discussione e nelle conclusioni del Consiglio europeo. L’Italia è fortemente penalizzata dal potenziale accordo che la Commissione intende concludere con la Germania sui carburanti sintetici per sbloccare il regolamento che mette fine all’immatricolazione di auto con motore a combustione nel 2035. Le misure del Green deal europeo sembrano destinate a diventare uno dei bersagli privilegiati della maggioranza Meloni in vista della campagna per le elezioni europee. Nel frattempo, dal Mes ai balneari, il governo Meloni non sta rispettando i patti firmati dall’Italia. L’Ue è pronta a dare, ma vuole anche ricevere. Si moltiplicheranno le occasioni di scontro, potenzialmente esplosive con un governo nazionalista.

