Perché la sospensione del New Start è un errore anche per Mosca

Vladimir Putin sgretola le basi della sicurezza nucleare per ossessione e miopia. Una decisione che rivela inaffidabilità e che non ha nessuna base legale. Parla l'ex vicesegretaria Nato Rose Gottemoeller

Bruxelles. Vladimir Putin è “ossessionato” dalla volontà di incrinare il sostegno occidentale all’Ucraina “al punto di rischiare di sgretolare le fondamenta dell’architettura della sicurezza nucleare globale nella speranza che Washington faccia un passo indietro”. Ne è sicura Rose Gottemoeller, ex vicesegretario generale della Nato e sottosegretario di stato americana per il controllo degli armamenti nonché negoziatrice in capo nel 2009 proprio del New Start Treaty, il trattato, sospeso da Putin la settimana scorsa, che fissa il limite di 1.550 testate nucleari dispiegabili per ciascuna superpotenza e limita a 800 il numero di vettori nucleari come i missili balistici intercontinentali, sottomarini o bombardieri pesanti.