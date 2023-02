Charles Michel ci dice che ci sarà sostegno a Kyiv “fino alla vittoria”

Bruxelles. L’Unione europea non tornerà al “business as usual” con l’Ucraina, ma la sosterrà “fino alla vittoria” perché la guerra lanciata da Vladimir Putin rappresenta “un pericolo esistenziale per l’Europa democratica”, dice al Foglio il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. In un’intervista esclusiva a un anno esatto dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, Michel racconta della notte in cui è cominciata l’invasione: una telefonata di Volodymyr Zelensky alle quattro del mattino sul suo cellulare e lo choc iniziale. Sono seguite decisioni storiche, adottate all’unanimità, sulle sanzioni e le forniture di armi a Kyiv. La sorprendente unità dei Ventisette prosegue ancora oggi. Secondo Michel, la guerra della Russia ha innescato una “rivoluzione” per l’Ue che segna l’inizio dell’Europa della difesa. La promessa all’Ucraina, oltre a sostenerla militarmente, è di accompagnarla fino “all’adesione all’Ue”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE