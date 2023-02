Quando è divisa, l'Ue rimanda: che cosa si è deciso nel Consiglio senza svolte

Bruxelles. Il Consiglio europeo che si è chiuso la scorsa notte non entrerà nella storia come un vertice della svolta per i destini dell’Unione europea. Che sia sulla risposta dell’Ue all’Inflation reduction act dell’Amministrazione Biden o sulla politica migratoria dei ventisette stati membri – i due principali temi sull’agenda dei capi di stato e di governo – le conclusioni del Consiglio europeo confermano una vecchia tradizione: quando sono divisi, i capi di stato e di governo preferiscono rinviare le decisioni con formule ambigue, che permettono di accontentare tutti. Sull’economia il dibattito è stato rinviato al prossimo Consiglio europeo di marzo, quando i leader discuteranno anche le revisione del Patto di stabilità e crescita. Sulle migrazioni tutto dipenderà dall’effettivo flusso di migranti alle frontiere esterne e interne dell’Ue nei prossimi mesi, ma è significativo che il primo dibattito approfondito sul tema sia stato imposto non dai paesi di primo ingresso, ma da quelli che subiscono i movimenti secondari. Perfino sull’Ucraina – tema che dovrebbe unire dopo la storica visita del presidente Volodymyr Zelensky – non ci sono state decisioni risolutive. Non ci sono stati nuovi annunci sugli armamenti da destinare a Kyiv e ancor meno sugli aerei da combattimento (anche se si sta lavorando a trasferire alcuni Mig adattati agli standard Nato in possesso di alcuni paesi europei). L’impegno ad adottare un decimo pacchetto di sanzioni è messo in dubbio dalla minaccia di veto del premier ungherese, Viktor Orbán.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE