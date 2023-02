L'America è a pezzi ma Biden sa tenere insieme l'asse delle democrazie

Nell’America che si scatta la tradizionale fotografia con il discorso sullo Stato dell’Unione del presidente Joe Biden, si parla solo di un muro, o meglio di una barriera. E’ quella che la Casa Bianca ha voluto attorno al Congresso, perché ci sono state alcune minacce e quel palazzo è già stato violato da una massa eversiva e antidemocratica due anni fa. I repubblican-trumpiani sono insorti, in modo contraddittorio. C’è chi dice a Biden: i muri funzionano, perché non ne vuoi uno al confine sud contro i migranti? C’è chi dice: abbasso il muro di Biden, la gente deve poter protestare contro questa presidenza che impoverisce l’America. Questa è già una piccola fotografia rappresentativa: ecco l’America della disunione interna, ma anche l’America che ha tenuto insieme l’alleanza internazionale delle democrazie. E’ un lavoro quotidiano che non ammette distrazioni, come dimostrano le frasi di ieri del premier ungherese Viktor Orbán, che ha nuovamente chiesto un cessate il fuoco immediato, colloqui di pace e una discussione franca sulle sanzioni europee “che stanno distruggendo l’economia dell’Ue”, ha riferito il suo portavoce. Orbán dovrebbe rivolgersi a Vladimir Putin piuttosto che a Bruxelles o a Washington, visto che il presidente russo è l’unico che può mettere fine alla guerra in qualsiasi momento, ma naturalmente le provocazioni del premier ungherese – sempre le stesse, ma sempre più pericolose – trovano varchi per insinuarsi in un dibattito che nelle ultime ore, almeno sui media italiani, era declinato seguendo due vie alternative: o lo scontro nucleare o la tregua.

