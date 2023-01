“Niente scuse per l'Algeria e no all'islam politico”. Macron anti woke

“Oggi, a nome del governo olandese, mi scuso”. Qualche settimana fa, il premier olandese Mark Rutte aveva deciso di chiedere scusa per il colonialismo olandese. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto un’altra linea. Non intende “chiedere perdono” per la colonizzazione dell’Algeria da parte del suo paese e per il suo ruolo nella guerra d’indipendenza, ha affermato Macron in un’intervista pubblicata sul settimanale Le Point. “La parola perdono spezzerebbe tutti i legami”, ha detto Macron allo scrittore franco-algerino Kamel Daoud. Un cambio di linea rispetto al 2017, quando l’allora candidato alla presidenza Macron aveva descritto la colonizzazione francese come un “crimine contro l’umanità”.

