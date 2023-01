Il fattore Corea del nord

Il Pyongyang pub, aperto in uno dei vicoli del popolare quartiere universitario di Hongdae, a Seul, tra una escape room e un posto per fare foto ottimizzate per Instagram, un paio di anni fa era diventato molto popolare. Al suo posto, oggi, c’è un pub dai colori pastello che si chiama Battery 88. Ma del Pyongyang pub ne aveva parlato perfino la Cnn: per la prima volta, nella capitale sudcoreana, apriva un ristorante-bar che ricordava lo stile nordcoreano, non solo per il cibo ma anche per i poster attaccati alle pareti, l’insegna con le figure classiche della propaganda del Nord. Niente di apologetico, ma un’esperienza di avvicinamento a una realtà che per molti ragazzi sudcoreani è distante e incomprensibile – nonostante quasi tutti al Sud abbiano almeno un lontano parente al Nord. Il Pyongyang pub ha aperto nell’estate del 2019, quando il vecchio proprietario del locale, il signor Kim, ha capito che il ristorante giapponese non avrebbe attirato molti clienti, ma nel 2019 al governo c’era ancora il presidente Moon Jae-in, l’uomo della Sunshine policy, della politica d’apertura verso il Nord, e quindi tutto sembrava possibile: “La mia idea è promuovere il business, non il regime”, aveva detto al Korea Times il gestore del locale. Ma il primo avvertimento gli era arrivato dalla polizia pochi mesi dopo l’inaugurazione: il signor Kim era stato costretto a rimuovere bandiere rosse e blu nordcoreane dal locale, così come i ritratti dei defunti leader Kim Il Sung e Kim Jong Il. Poi, nell’aprile del 2021, è stato costretto a chiudere il locale per violazione della Legge sulla sicurezza nazionale, una legge che mette al bando, di fatto, qualsiasi rilancio o promozione degli ideali nordcoreani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE