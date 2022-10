Chi sono i trumpiani della Generazione Z

Cambiano le generazioni, ma la polarizzazione è viva e determinante. La campagna della venticinquenne Karoline Leavitt in New Hampshire è figlia delle guerre culturali nei campus

Quando si vive dentro un ambiente estremo, è comprensibile che si sia portati a considerare come plausibile l’estremo opposto. Negli anni della wokeness – che molti sperano abbia raggiunto il suo limite – l’alternativa non è diventata la risolutiva lucidità razionale che avrebbe potuto avere un Christopher Hitchens, ma un conservatorismo rigido con tendenza cospirazionista, altrettanto distruttivo. La sfida, negli Stati Uniti, diventa moralismo di sinistra vs patriottismo di destra.