Erdogan e Putin ad Astana hanno parlato di affari. I loro, non di Kyiv

Il leader del Cremlino ha proposto ad Ankara il potenziamento dei gasdotti già esistenti in Anatolia per far diventare il paese un hub energetico del gas russo. La Turchia continua a rappresentare per Mosca la porta sui mercati occidentali e dà ossigeno alla sua economia sotto embargo

Ankara. C’era molta aspettativa in Europa sull’incontro di Astana tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il capo del Cremlino Vladimir Putin; si sperava in un decisivo ruolo di mediatore di Ankara per un “cessate il fuoco” e per un possibile avvio di un negoziato di pace di cui invece non si è per nulla parlato. Ma non c’è da sorprendersi se al vertice in Kazakistan non è stato fatto alcun passo avanti verso l’apertura di un negoziato tra Russia e Ucraina.