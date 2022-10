Il gay palestinese decapitato e il silenzio del solito giro antisraeliano

Marakhia è stato rapito la scorsa settimana: il suo corpo senza testa è stato fatto girare per le strade di Hebron. Era fuggito dalla Cisgiordania, aveva trovato asilo in Israele, ma non è bastato

A Chicago, la National Lgbtq Task Force, la più grande organizzazione gay d’America, ha annullato un ricevimento con i leader della comunità gay israeliana. Gli organizzatori del Gay Pride di Madrid, uno dei più importanti del mondo, avevano già deciso di non invitare le associazioni Lgbt di Tel Aviv alla loro sfilata dell’orgoglio. E al pride di Berlino, i gay israeliani sono stati costretti a presentarsi come “delegazione di Tel Aviv” anziché “di Israele”. E non importa se Israele ha salvato, concedendo loro diritto di asilo, migliaia di gay palestinesi, che altrimenti sarebbero andati incontro a morte sicura per mano dei predoni islamisti; non importa se al momento sono novanta i gay palestinesi protetti in Israele perché nei territori controllati dall’Autorità palestinese rischiano la vita (la Palestina è stata indicata da Forbes come uno dei peggiori paesi al mondo per i visitatori Lgbt, visto che sotto l’Autorità palestinese essere gay è un reato punibile con una pena fino a dieci anni di carcere e a Gaza con la morte).