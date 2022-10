La lettera di Von der Leyen al Consiglio Ue: "Superare il Ttf e price cap sul gas"

Superare il Ttf: questo è l'impegno assunto della Commissione europea. E sarà pure una semplice dichiarazione d'intenti, ma è una dichiarazione notevolissima. Per il governo italiano, è una vittoria: il fatto che Ursula von der Leyen, nella sua lettera ufficiale indirizzata ai leader del Consiglio europeo, abbia inserito quel passaggio, è il segno del successo del lavoro tecnico e diplomatico svolto da Roberto Cingolani. Eccola, la frase decisiva: "Il principale indice dei prezzi per la compravendita di gas in Ue, il Ttf, non è più rappresentativo del gas importato. La Commissione ha avviato un lavoro per definire un indice dei prezzi complementari a livello Ue che rifletta meglio la realtà energetica europea di oggi e assicuri un miglior funzionamento del mercato improntato a prezzi più bassi".

