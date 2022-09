L'ipocrisia del regime in Iran è sulla bocca di tutti

La protesta spiazza il regime, che parla poco e nasconde crepe e scandali. Mentre per le strade le persone protestano, un ex ufficiale ha diffuso un file che indica che la causa della morte di Mahsa è un colpo alla testa

È uno strano dialogo quello tra la mullahcrazia e le piazze iraniane, un po’ come quando durante una discussione una persona grida paonazza e perde il filo del discorso e l’altra resta imperturbabile e seguita a ripetere le sue ragioni. Perché la protesta produce simboli e ne trae nutrimento – un ragazzo che canta l’umiliazione delle sorelle, una ragazza che si sfila il foulard in sella a un bicicletta, due giovani donne senza velo che siedono a far colazione in un caffè, le Rosa Parks di Teheran è stato scritto – e a tutta questa vitalità, a tutta questa esuberanza, il regime è capace solo di controbattere con le solite parole d’ordine.