Il cardinale Zen a processo a Hong Kong, la città della nostalgia e delle cose perdute

Il libro l'Eclissi di Hong Kong di Ilaria Maria Sala è un percorso per l'elaborazione di un lutto, quello per l'ex colonia britannica. Un luogo di assenze e nuove presenze, ma mai appartenenti al porto profumato. Gli omaggi alla regina Elisabetta e la voglia di quelle proteste ormai proibite

Uno dei sentimenti che meglio descrivono la città di Hong Kong è la nostalgia. Nostalgia del passato, del presente e del futuro, pronta a travolgere il cuore. Nelle ultime settimane migliaia di hongkonghesi sono andati davanti al consolato britannico dell’ex colonia per deporre fiori e rendere omaggio alla regina Elisabetta: una dimostrazione di nostalgia per quella che molti chiamano “epoca d’oro”, nonostante corrisponda al periodo antecendente al 1997, quando il porto profumato era ancora sotto il dominio britannico. In una di quelle giornate, un cittadino di Hong Kong è stato arrestato dalle autorità fuori dal consolato britannico mentre intonava con l’armonica prima God save the Queen, poi la canzone simbolo del movimento democratico Glory to Hong Kong. L’accusa è di sedizione, che vìola la legge sulla Sicurezza nazionale introdotta da Pechino nel 2020 e che reprime tutto ciò che viene considerato secessionista e sovversivo da Pechino. E’ la stessa legge che a maggio ha permesso di arrestare il cardinale cattolico Joseph Zen e altri cinque importanti attivisti pro democrazia, il cui processo è iniziato ieri e sappiamo già come andrà a finire (“Il Papa ha abbandonato il cardinale Zen”, titolava l’altro giorno un editoriale di William McGurn sul Wall Street Journal).