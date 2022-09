Zelensky riceve Guerini. "Sentiamo il sostegno dell'Italia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kyiv il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Una foto dell'incontro è stata postata su Instagram dallo stesso Zelensky che ha parlato di "incontro significativo".

"Per l'Italia, nonostante le numerose problematiche interne, la situazione in Ucraina resta molto importante", scrive sui suoi canali social il presidente ucraino. "Sentiamo il costante sostegno alla nostra sovranità e integrità territoriale, così come alla lotta per la nostra esistenza, dal presidente del Consiglio Mario Draghi, dal governo e dal popolo italiano. Ringrazio il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini per il significativo incontro. La priorità vitale per il nostro paese oggi è il rafforzamento delle forze armate".

Quattro giorni fa il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, aveva telefonato a Zelensky e confermato il pieno appoggio del nostro paese a Kyiv. Il 24 agosto, inoltre, nel giorno della Festa nazionale ucraina, Draghi aveva inviato un videomessaggio, dicendo che "ricostruiremo tutto, insieme". "Il vostro desiderio di vivere in un paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi", aveva ribadito il premier. "Vogliamo aiutarvi a difendervi, a raggiungere una pace duratura, nei termini che riterrete accettabili".