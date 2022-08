Mosca ha 15 milioni di proiettili d'artiglieria: ne spara più dell'Urss e come Hitler

Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato il più ambizioso bombardamento ucraino contro postazioni russe dall’inizio della guerra, non per la portata dei danni inflitti (che ancora non sono del tutto chiari), ma per il numero di attacchi sferrati contemporaneamente non solo sul territorio occupato dopo l’inizio dell’invasione ma, soprattutto, dentro i confini della Russia e contro la penisola della Crimea che Mosca occupa da otto anni. (Fino al 9 agosto e al bombardamento della base aerea di Saki, i russi consideravano la Crimea un posto perfettamente sicuro per i soldati e le armi come per i turisti, che invece quel giorno sono scappati dalle spiagge e sono corsi via in macchina piangendo).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE