C'è una rete di spie iraniane negli Usa. Il ragazzo che ha accoltellato Salman Rushdie chattava con loro

La storia della fatwa più famosa del mondo comincia con questa scena: due attori indiani – una star di Bollywood e un doppiatore – sono su un volo per Londra e, quando il loro aereo viene dirottato, la prima si trasforma nell’arcangelo Gabriele e il secondo nel diavolo. Per questo passaggio onirico inserito nei “Versetti satanici” – e per la scelta del titolo – Salman Rushdie è un uomo perseguitato da più di trent’anni. “Versetti satanici” non è un libro sull’islam. Quando è uscito, nel 1988, in occidente è stato interpretato come una satira sull’Inghilterra della fine del secolo scorso e una riflessione sull’immigrazione dai paesi che avevano fatto parte dell’impero britannico. Ma il titolo è una citazione di un “incidente” inserito in tutte le biografie di Maometto scritte nei primi duecento anni di storia dell’islam in cui il profeta si sarebbe lasciato confondere da Satana, scambiando le sue parole per quelle di Dio, finché l’arcangelo Gabriele non è intervenuto a correggerlo: oggi le gerarchie islamiche rifiutano questa ipotesi sia dal punto di vista storico che teologico e la considerano blasfema. In Iran, l’Imam Khomeini aveva pronunciato la sua fatwa con sentenza di morte parlando in diretta alla radio nazionale.

