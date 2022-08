Sanzioni a Mosca e aiuti a Kyiv, la ricetta per evitare la guerra lunga

“L’ultima sirena ha suonato venti minuti fa, e siamo a Kyiv, questo è il segnale che quello che vuole Mosca non è la pace”. L’ambasciatore Oleksii Makeiev è l’inviato speciale ucraino sulle sanzioni e spiega al Foglio che il suo compito è lavorare in coordinamento con la “coalizione delle sanzioni”, un gruppo di circa quaranta capitali che ha aderito al regime sanzionatorio contro la Federazione russa dopo l’invasione dell’Ucraina. “Diamo consigli su come implementare la pressione sul Cremlino e, al momento, una delle cose su cui bisognerebbe insistere è il settore finanziario. Manca un completo decoupling del sistema finanziario russo da quello mondiale”. Questa settimana sono entrate in vigore le sanzioni sul carbone che prevedono il divieto di importazione di ogni forma di carbone dalla Russia, “bisognerebbe arrivare a un divieto completo su gas e petrolio”, suggerisce Makeiev, che è d’accordo con la proposta sostenuta da Joe Biden e da Mario Draghi su un tetto al prezzo del gas: “Si tratta di un’idea sostenuta dall’Ucraina sin dall’inizio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE