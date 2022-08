Decifrare Bengdara, l'uomo che decide quanto petrolio esporta la Libia

A metà maggio del 2011, quando la Libia di Gheddafi era nel caos, Farhat Bengdara, allora governatore dimissionario della Banca centrale libica, dava un’intervista al Financial Times in cui si mostrava piuttosto sereno. Raccontava di container pieni di valuta estera nascosti “da qualche parte nel deserto”, parlava delle difficoltà della logistica militare a Sirte e stimava che il regime non sarebbe durato altri “due o tre mesi”. Ci aveva visto giusto: di lì a poco il potere quarantennale del colonnello Gheddafi sarebbe imploso. Bengdara oggi è diventato il nuovo presidente della National oil corporation libica (Noc), l’unico ente riconosciuto internazionalmente come gestore del greggio della Libia, cioè delle riserve più grandi di tutta l’Africa.

