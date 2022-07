Così la corruzione condiziona le operazioni militari dei russi e anche le nostre sanzioni

Milano. L’invasione della Russia in Ucraina ha rivelato molte debolezze presenti nell’esercito di Vladimir Putin che non hanno a che fare soltanto con scelte strategiche e operative sbagliate (oltre che sciagurate), né col fatto che i suoi collaboratori non hanno il coraggio e nemmeno il potere di contraddirlo e che per questo gli hanno presentato una campagna militare molto diversa da come si è rivelata nella realtà. Molti esperti che hanno studiato l’apparato della Difesa russa hanno individuato in questi mesi delle cause sistemiche e culturali: la corruzione e il disprezzo per la vita umana, anche quella dei tuoi stessi soldati che, nella propaganda del Cremlino, starebbero combattendo una guerra esistenziale contro il nazismo. Chris Owen, un esperto di storia militare, ha pubblicato durante la guerra delle analisi sulla corruzione dell’esercito russo, a tutti i livelli. Un esempio della corruzione dell’élite: il ministro della Difesa Anatoly Serdyukov, che era in carica prima dell’attuale ministro Sergei Shoigu, che aveva fama di essere uno che “rubava tutto ciò che non fosse inchiodato per terra” e che fu coinvolto nello scandalo di un altro funzionario della Difesa e di un oligarca a lui legato che avevano addebitato al governo dei lavori che non erano mai stati fatti, con un danno economico talmente grande che lo stesso Putin fu costretto a licenziare Serdyukov.

