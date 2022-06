Anche Pechino si prepara alle sue “operazioni militari speciali”

Il presidente cinese Xi Jinping ha promulgato ieri una serie di ordinanze che da oggi danno cornice legale alle “operazioni militari diverse dalla guerra” della Cina. Secondo l’agenzia statale cinese Xinhua, si tratta di 59 articoli e sei capitoli che “mirano a proteggere la vita e le proprietà delle persone, salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza e l’interesse allo sviluppo e salvaguardare la pace nel mondo e la stabilità regionale”. L’azione cinese arriva in un momento molto particolare della leadership di Pechino, a pochi mesi da uno degli eventi più rilevanti a livello politico, cioè il cruciale Congresso nazionale del Partito comunista dell’autunno 2022, che dovrebbe riconfermare Xi Jinping alla guida del Partito per un inedito terzo mandato. Ma la possibilità legale di svolgere “operazioni militari diverse dalla guerra” viene introdotta anche in un periodo di profonde tensioni internazionali, dopo l’inizio della guerra d’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e la pressione che incombe sull’isola di Taiwan – l’isola de facto indipendente che la Cina rivendica come proprio territorio. Secondo un esperto militare cinese anonimo che ha parlato con il tabloid in lingua inglese (dunque diretto a una propaganda esterna) Global Times, per “operazioni militari diverse dalla guerra” si definiscono operazioni “che non comportano la guerra, per esempio i soccorsi in caso di calamità e gli aiuti umanitari, nonché quelle operazioni che limitano la scala dell’uso della forza come la scorta marittima e il peacekeeping”. Ma nelle linee guida si legge in modo molto chiaro, come riporta la Xinhua, che l’obiettivo delle operazioni militari è anche quello di “prevenire e neutralizzare rischi e sfide” e “salvaguardare la sovranità nazionale, gli interessi di sicurezza e sviluppo e la pace mondiale e la stabilità regionale”. I soldati cinesi potranno quindi essere mandati in missione fuori dai confini nazionali per prevenire eventuali rischi d’instabilità che hanno conseguenze anche sulla Cina e sui suoi interessi nazionali, e per mettere in sicurezza “il trasporto di materiale strategico come il petrolio”, si legge, oppure “investimenti cinesi all’estero”. Dopo la diffusione della notizia, diversi analisti hanno fatto riferimento a Taiwan, paragonando l’ordine di Xi con l’“operazione militare speciale” di Vladimir Putin per “denazificare” l’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE