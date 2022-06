Di qui Lavrov non passa. Bulgaria, Montenegro e Macedonia del nord chiudono i cieli ai russi 

Una fonte del ministero ha confermato che l’iniziativa dei paesi vicini alla Serbia ha impedito al ministro degli Esteri russo di raggiungere il proprio alleato. E ha dimostrato in un attimo che fare resistenza si può, coordinandosi e avendo un obiettivo comune

Sergei Lavrov aveva organizzato una visita a Belgrado per oggi ma Bulgaria, Macedonia del nord e Montenegro hanno chiuso lo spazio aereo al ministro degli Esteri russo che ha così annullato il viaggio. Una fonte del ministero ha confermato che l’iniziativa dei paesi vicini alla Serbia ha impedito a Lavrov di raggiungere il proprio alleato: “La nostra diplomazia deve ancora attrezzarsi per il teletrasporto”, ha detto questo funzionario. Belgrado ha ottimi rapporti con Mosca, saldati dalla sintonia personale tra il presidente (appena confermato) Aleksandar Vucic e Vladimir Putin e dalla decisione serba di non partecipare alle sanzioni contro la Russia e anzi continuare a rifornirsi del gas russo. Non ci si aspettava molto di diverso da Vucic, che ha sempre utilizzato la sua alleanza con Putin per screditare il progetto europeo, di cui vorrebbe fare parte.

La politica dell’allargamento dell’Unione europea è da molto tempo un punto dolente della progettualità di Bruxelles: nell’ultimo decennio le divisioni interne sono diventate opprimenti e così s’è deciso di rallentare e quindi svilire la capacità di attrazione dei paesi dell’est nell’orbita europea. Ma la guerra di Putin ha cambiato tutto e oggi i paesi di frontiera si sentono minacciati, sanno che le operazioni di pressione messe in campo dal Cremlino per instaurare con la forza la propria influenza possono diventare più violente e pericolose.

Così Montenegro, Macedonia del nord e Bulgaria hanno voluto mostrare che fare resistenza si può, che unirsi si può, e che si può fare in poco tempo, coordinandosi e avendo un obiettivo comune: di qui i russi non passano. L’appartenenza alle istituzioni occidentali può essere un processo lungo, ma per mostrare da che parte si sta invece ci è voluto un attimo. E come dice il presidente ucraino Zelensky, non c’è colpo meglio assestato contro Putin della nostra unità.