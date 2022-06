In Russia gli attacchi contro i centri di reclutamento sono in aumento

Gli uffici di reclutamento in Russia sono da settimane bersagli di incendi e vandalismi, segno del fatto che i cittadini non sono disposti a partire per la guerra. Per le strade di Mosca e San Pietroburgo ci sono delle ragazze con il capo coperto di nero, in piedi e in silenzio, e con dei fiori bianchi in mano. Se qualcuno si avvicina per domandare cosa stiano facendo, loro rispondono: siamo contrarie alla guerra. Capita spesso che queste ragazze vengano insultate con improperi poco eleganti e che venga detto loro che non rispettano la vita dei ragazzi al fronte. Loro rispondono: siamo qui proprio perché teniamo alla vita dei soldati al fronte. La replica, violenta, è spesso: ma loro vogliono essere lì, sono volontari. Gli attacchi ai centri di reclutamento mostrano che c’è una grande differenza tra quello che viene raccontato ai cittadini – che i ragazzi al fronte sono volontari – e quello che effettivamente pensano i ragazzi mandati al fronte, che cercano di distruggere i centri di reclutamento. Gli attacchi sono in aumento e si verificano in varie regioni della Russia, soprattutto in quelle più remote, ma anche la ricerca di uomini da mandare in battaglia è in aumento, perché è vero che la Russia procede nella sua conquista nel Donbas, ma l’avanzata non è senza perdite. I centri di reclutamento si chiamano voenkomat, è il nome con cui si indicano gli uffici militari, ma è diventato oggetto di uno scherzo amaro: la parola suona simile a bankomat, e i centri di reclutamento sono diventati così “i bancomat della guerra del Cremlino”, i posti in cui il ministero della Difesa defrauda la Russia di vite umane molto giovani.

