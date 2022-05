Tre italiani rapiti in Mali. Nel paese le sparizioni sono un fenomeno quotidiano

Quello dei rapimenti nel paese africano è un evento molto ricorrente. Ne fanno ricorso soprattutto i gruppi jihadisti per usare gli ostaggi come pedine di scambio con il governo

Giovedì sera a Sincina, nel sud del Mali, un gruppo di uomini armati ha rapito tre cittadini italiani e un togolese. Secondo le testimonianze del posto, riportate dall’agenzia France Press, i tre italiani sono una coppia e il loro bambino. Vivono in Mali da diversi anni e hanno doppia cittadinanza. Sono Testimoni di Geova e pare che si occupino della costruzione di una chiesa nel villaggio. Sempre secondo i residenti, gli uomini armati avrebbero fatto irruzione nella casa della coppia portandoli via a bordo di un pick-up. La notizia è stata resa nota solo oggi e la Farnesina ha comunicato che “sta compiendo le dovute verifiche e accertamenti” e che “il ministro Di Maio sta seguendo in prima persona l’evolversi della vicenda”. Quello dei rapimenti in Mali è un fenomeno ormai quotidiano. Ne fanno ricorso soprattutto i gruppi jihadisti per usare gli ostaggi come pedine di scambio con il governo.