Appunti dal nuovo mondo da Londra a Sofia, fondato sugli errori strategici di Putin

L’aggressione di Vladimir Putin all’Ucraina sta formando un nuovo ordine globale, nuove alleanze, nuove regole di convivenza impostate sui valori che ci uniscono più e oltre gli scambi commerciali e culturali che già esistono. Molti insistono nel dire che gli occidentali, e in particolare il presidente americano Joe Biden, stanno sfruttando la guerra in Ucraina per isolare (con le variazioni: annichilire, umiliare), dimenticando che la guerra è stata iniziata da Putin, che avendola fatta franca nel 2014 pensava di farla franca anche questa volta. Il suo isolamento è una conseguenza della guerra che lui ha voluto, non un presupposto (men che meno una provocazione). Il grande statista autoritario che affascina molti in occidente ha sbagliato parecchi calcoli: quello militare, quello sulla disunione dell’occidente, quello sulla conquista dei cuori e delle menti dei filorussi, quello della propria credibilità e influenza sugli altri paesi. La necessità di difendersi dalla Russia ha stravolto posture, decisioni, ispirazioni che parevano consolidate. Eccone alcuni esempi.

