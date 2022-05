La parata del 9 maggio a Mosca in dieci foto

x 1 di 13

Il 9 maggio la Russia celebra la vittoria dell’Unione sovietica sulla Germania nazista, la fine della Grande guerra patriottica. Per il presidente Vladimir Putin è l'occasione di mettere in mostra la potenza della sua macchina bellica. Non ha rinunciato alla parata neppure durante la pandemia, di anno in anno l’ha allestita come un teatro da cui mostrare la Russia al mondo.

Oggi era atteso il suo discorso al paese. Dal palco Putin ha parlato di una guerra in difesa della “patria” nel Donbas, non più un'operazione militare speciale per denazificare l'Ucraina. Ha dipinto un paese minacciato, una vittima degli Stati Uniti e della Nato, che sarebbe stata colpita se non fosse intervenuta per prima in Ucraina.

Tuttavia non ci sono stati annunci di vittoria né una dichiarazione di guerra: gli aerei dell’aviazione russa che per giorni avevano fatto prove di volo per sfilare alla parata e disegnare la Z, simbolo dell’invasione, nei cieli di Mosca, non hanno volato.

