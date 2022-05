Putin non deve vincere. Il controappello liberal-verde di Berlino

Berlino. Nei primi giorni successivi all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva fatto sfoggio consapevole di polso – anzi di “leadership” per usare le sue stesse parole – da non dare tempo agli intellettuali tedeschi di posizionarsi. La guerra che Mosca ha scatenato contro Kyiv è largamente condannata in Germania ma mancava una riflessione a freddo sulla postura della Germania nei confronti dei due paesi in conflitto. Non va dimenticato che la Repubblica federale tedesca è figlia di un processo di denazificazione: più o meno completo, avvenuto ora a colpi di sentenze ora riciclando nelle istituzioni postbellica dei vecchi arnesi nazionalsocialisti. Sta di fatto che negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale i tedeschi dell’ovest hanno attinto a piene mani alla narrativa pacifista delle formazioni cristiane come di quelle di ispirazione socialista. Così la Germania di Gerhard Schröder disse di no a Bush figlio in cerca di alleati per la Seconda guerra del Golfo, così in Afghanistan i tedeschi avevano compiti di sola formazione delle forze armate locali mentre quelli in Unifil II (sul confine anche marittimo israelo-libanese) di semplice monitoraggio. La Germania moderna, insomma, non combatte anche se poi non senza una buona dose di ipocrisia è il quarto paese esportatore di materiale bellico su scala globale.

