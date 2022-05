Lo zar Putin e l'orgia del potere. L'Europa dalla Z alla Z

Za pobedu! Per la vittoria! Questo significa l’odioso simbolo sui carri armati russi. Ma quale vittoria per il Cremlino? La risposta è da cercare nella storia. Intanto la tensione nei Balcani cresce

C’è Zelensky (Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj, presidente dell’Ucraina). C’è lo zar (Vladimir Vladimirovich Putin, presidente a vita della Russia). Poi ci sono anche i petrocelli. E c’è una Z che scritta così non esiste nell’alfabeto cirillico, ma è diventata per Putin quel che la famosa V fu per Winston Churchill. E pensare che a partire dagli anni 60 del secolo scorso è stata anche il simbolo della lotta alla dittatura (in greco è l’iniziale di vita). “Zeta - L’orgia del potere” s’intitola un film girato da Costa-Gavras nel 1969 (nella versione originale francese c’era solo la Z), trasposizione del romanzo di Vasilis Vasilikos sull’assassinio politico che aprì la strada al golpe dei colonnelli. I segni sono vuoti senza il significato che di volta in volta si vuol assegnare loro, eppure hanno il potere di assumere vita propria diventando essi stessi significato e viatico delle azioni umane. “Dare un nome alle cose è la grande e seria consolazione concessa agli umani”, ha scritto Elias Canetti. Così l’ultima lettera del nostro alfabeto è ormai un sigillo per la nuova distruzione della ragione.