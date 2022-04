Un video in time lapse mostra gli avanzamenti sul terreno e le aree di scontro tra le forze in campo

Come è cambiata la mappa delle ostilità in Ucraina dal 24 febbraio

Il canale di news ucraino Tpyxa ha pubblicato un video che raccoglie tutte le mappe dell'Ucraina, disegnate dal think tank americano Institute for Study of War, con gli avanzamenti sul terreno e le aree di scontro tra le truppe russe e quelle di Kyiv dal 24 febbraio, la data dell'inizio dell'invasione.