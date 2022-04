I limiti della sfida militare e tecnologica di Russia e Cina agli Stati Uniti

L'America è una superpotenza in declino, ma il disastro delle forze armate di Mosca in Ucraina e il flop dei vaccini anti Covid di Pechino dimostrano che per gli sfidanti Putin e Xi la strada è ancora lunga

Gli Stati Uniti sono la superpotenza globale decadente. I segni del declino si sono recentemente intensificati: sul piano militare e di politica internazionale, con il ritiro frettoloso e disastroso dall’Afghanistan; sul piano della politica interna, con la pessima gestione dell’epidemia Covid; sul piano istituzionale, con l’assalto dei trumpiani al Campidoglio dopo le elezioni presidenziali. Di queste evidenti criticità hanno cercato di approfittare le potenze, come Russia e Cina, che hanno l’obiettivo di rimettere in discussione l’assetto unipolare dominato dagli Stati Uniti per ridefinire un sistema multipolare in cui ci sia un posto a capotavola anche per loro. Le cose, però, non stanno andando come previsto. Se Washington piange, Mosca e Pechino non ridono.