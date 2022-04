Le lezioni delle repubbliche baltiche per passare dalle parole ai fatti contro Putin

Che cosa vuol dire, in guerra, passare dalle parole ai fatti? Ieri pomeriggio, l’Europarlamento, poche ore prima che la Nato annunciasse di essere pronta ad aumentare il suo sostegno militare all’Ucraina, ha approvato una risoluzione molto potente, e persino sorprendente, votata da 413 parlamentari (93 contrari, 46 astensioni) per indurire le sanzioni contro la Russia, per chiedere esplicitamente che le importazioni di gas russo siano colpite dall’embargo “immediatamente”, e non “il più presto possibile”, per instaurare un tribunale speciale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra in Ucraina e per espellere la Russia dal G20.

