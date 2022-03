La Romania, tappa per chi scappa da Kyiv, pensa alla sua sicurezza

Il presidente romeno Klaus Iohannis sta lavorando per aumentare le spese per la difesa di quasi l’1 per cento del prodotto interno lordo, passando dal 2 per cento al 2.8

Iasi – Vienna, Dublino, Roma, Varsavia. Sono alcune delle destinazioni che si leggono sul tabellone delle partenze, nell’affollatissimo aeroporto internazionale di Iasi, nord-est della Romania, capitale della regione della Moldavia romena. Le code ai check-in, in attesa di lasciare il bagaglio e ricevere la propria carta d’imbarco, sono piene di famiglie ucraine in partenza, donne e bambini che, approfittando del nuovo regime visa-free in vigore nella Ue, si preparano a raggiungere amici e parenti, in fuga dalla guerra. Solo all’imbarco verso Londra Luton non c’è ressa: per entrare in Gran Bretagna le regole sono ancora rigide, nonostante il governo di Boris Johnson abbia attivato negli ultimi giorni una procedura più snella per la richiesta dei visti.