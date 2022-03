Per la controinformazione verso parenti dei soldati in Russia basta avere un telefono

Il suo soprannome è Vova, il suo nome di battaglia è [email protected], ha i capelli lunghi e i piercing sulla faccia. A Kyiv lavora per una compagnia che si occupa di Information Technology, lui è nel ramo delle criptovalute. Fuma tabacco aromatizzato al cioccolato e fa parte di un collettivo hacker che si chiama Zion, il loro capo si è rifugiato a Parigi: “E’ una specie di governo in esilio, così la guerra – cyber – può andare avanti qualsiasi cosa succeda a noi qui”. Nel suo appartamento Vova conserva le bottiglie di vetro e una tanica di benzina: servono per le molotov da lanciare contro i punti sensibili dei carri armati russi (ormai in Ucraina tutti sanno quali sono) se entreranno nella capitale. Più dei combattimenti teme di rimanere senza elettricità e con il blackout di internet: “A questo serve che il vertice della nostra organizzazione sia in Francia”, dice.

