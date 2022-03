Ecco dove nasce il putinismo

Persone alle quali voglio bene da una vita e che stimo postano in questi giorni tragici opinioni putiniane. Altre esitano a imbarcarsi in quella che considerano una crociata occidentalista male argomentata, piena di luoghi comuni e di bellurie retoriche senza senso, e per questo vivono nell’imbarazzo o nell’equivoco quanto alla distinzione tra aggrediti e aggressori. Ne viene una piccola guerra civile delle coscienze e delle intelligenze, roba minima a fronte della sostanza di una meschina guerra antipatriottica travestita da zarismo di risulta, sovietismo o stalinismo, con i suoi carnefici e le sue vittime e con quella riemersione del tema classico della libertà e dell’autodeterminazione da trattare, come ha fatto al solito Paolo Giordano, con razionale e misurata sobrietà. In fondo le idee non vanno sopravvalutate, l’intellettuale che è in noi sa (come diceva Manganelli) di “tracotanza laureata”, i residui della storia del Novecento meritano attenzione per chi è invischiato nella residualità, come molti di noi boomer, ma non toccano gli splendori e le miserie che motivano il coraggio schietto e non pomposo, non retorico, non idolatrico degli ucraini sotto le bombe.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE