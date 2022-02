La lezione che la Cina deve imparare dalla Russia

L’Ucraina come Taiwan. La semplificazione è facile, ma i paragoni sono spesso azzardati. A spiegarcelo è Wang Ting-yu, parlamentare taiwanese del Partito democratico progressista e copresidente della commissione parlamentare per gli Affari esteri e la Difesa di Taipei: “La Cina minaccia Taiwan da decenni, ogni giorno. Ogni singolo giorno. Ho proprio qui davanti a me un report sui jet cinesi che negli ultimi giorni hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto di Taiwan”. L’altro ieri quasi tutti i giornali internazionali riportavano la notizia dell’incursione di nove caccia militari cinesi nella sua zona di identificazione aerea: niente di nuovo, succede con una frequenza quotidiana soprattutto da quando Taiwan si è messa a controllare con più attenzione i suoi cieli, in un’area più vasta (i jet cinesi hanno volato in un’area vicina alle isole Pratas, 400 chilometri a sud della costa taiwanese). E’ routine, ma il timing non è dei migliori: gli analisti della Difesa si aspettano che la Cina aumenti le sue provocazioni e la sua pressione su Taiwan – l’isola indipendente che Pechino rivendica come proprio territorio – mentre il resto del mondo è occupato in Europa, con la Russia.

