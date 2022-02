L'appello per la pace degli intellettuali russi diventa virale anche in Russia

L'attivista politico Lev Aleksandrovich Ponomaryov ha lanciato una petizione su Change.org in cui condanna l'operazione militare di Putin. In poche ore ha già raggiunto quasi 300 mila adesioni

Lev Aleksandrovich Ponomaryov è un attivista politico russo di vecchia data e direttore esecutivo del movimento "Per i diritti umani”. Oggi ha pubblicato un appello su Change.org diventato virale in poche ore in cui chiede il cessate il fuoco e lancia un movimento contro la guerra. In poche ore ha quasi raggiunto 300 mila adesioni. Le sue parole sono forti: "Consideriamo criminali di guerra tutti coloro che hanno preso la decisione di iniziare le ostilità nell'est dell’Ucraina e hanno diffuso la propaganda aggressiva a favore della guerra nei media russi dipendenti dalle autorità. Li riterremo responsabili delle loro azioni". Di seguito il testo della petizione.

Il 22 febbraio le forze armate russe hanno attraversato il confine e sono entrate nei territori delle regioni orientali dell’Ucraina. Il 24 febbraio sono stati sferrati di notte i primi attacchi alle città ucraine.

Tutte le tipologie di persona, in Russia, hanno parlato pubblicamente con un rifiuto categorico della guerra e della sua fatalità per il Paese. Dall'intellighenzia ai generali in pensione agli esperti del Valdai Forum.

La stessa emozione risuonava con voci diverse: orrore al solo pensiero della possibilità di una nuova guerra tra Russia e Ucraina. Un orrore causato dalla consapevolezza che questo potrebbe davvero accadere.

E così è successo. Putin ha ordinato l'inizio di un'operazione militare contro l'Ucraina, nonostante il terribile prezzo che sia l'Ucraina che la Russia pagheranno, senza dubbio, per questa guerra. Nonostante tutte le voci ragionevoli che risuonavano in Russia e all’estero.

La retorica ufficiale russa afferma che ciò viene fatto per "autodifesa". Ma la storia non può essere ingannata. L'incendio del Reichstag è stato smascherato e oggi le scuse non reggono: tutto è ovvio sin dall'inizio.

Noi, sostenitori della pace, agiamo per salvare la vita dei cittadini di Russia e Ucraina, al fine di fermare lo scoppio della guerra e impedire che si trasformi in un conflitto di scala planetaria:

annunciamo l'inizio della formazione di un movimento contro la guerra in Russia e il sostegno a qualsiasi forma pacifica di protesta contro la guerra;

chiediamo un cessate il fuoco immediato da parte delle forze armate russe e il loro ritiro immediato dal territorio dello stato sovrano dell'Ucraina;

consideriamo criminali di guerra tutti coloro che hanno preso la decisione di iniziare le ostilità nell'est dell’Ucraina e hanno diffuso la propaganda aggressiva a favore della guerra nei media russi dipendenti dalle autorità. Li riterremo responsabili delle loro azioni. Che siano dannati!

Facciamo appello a tutte le persone sane in Russia, dalle cui azioni e parole dipende qualcosa. Entrate a far parte del movimento contro la guerra, opponetevi alla guerra. Fate questo almeno per mostrare al mondo intero che in Russia c'erano, ci sono e ci saranno persone che non accettano le meschinità perpetrate dalle autorità, che hanno trasformato lo stesso stato e i popoli della Russia in uno strumento dei loro crimini.