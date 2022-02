La lotta dei cyborg ucraini

Ancora una vittoria così e perderemo la guerra”, disse il perfido generale messicano Santa Anna contemplando a battaglia finita le rovine di Alamo, dove meno di duecento texani avevano resistito fino all’ultimo ai soldati messicani che erano almeno dieci volte il loro numero. La Alamo degli ucraini è l’aeroporto internazionale Sergey Prokofiev di Donetsk, nel Donbass, l’est del paese che nel 2014 è finito sotto il controllo dei separatisti filorussi. Nell’estate di quell’anno l’esercito ucraino si fa avanti per riprendersi il territorio e ci riuscirebbe senza problemi se non fosse che l’esercito russo si materializza al fianco dei separatisti per impedire la disfatta. Migliaia di soldati professionisti e soprattutto di mezzi militari e di artiglieria, che inchiodano l’esercito ucraino e salvano le Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk – una finzione partorita da Vladimir Putin per creare un problema permanente al governo dell’Ucraina. L’aeroporto inaugurato appena due anni prima per gli Europei di calcio del 2012 è abbandonato e intatto tra le due linee del fronte: da una parte i soldati, dall’altra i filorussi e i russi. La spiegazione ufficiale sul sito in quei giorni dice soltanto che “i voli sono temporaneamente sospesi”. Non ha un’importanza strategica, anche se è in ottima posizione per tenere sotto il fuoco dei cannoni la città di Donetsk e i soldati di Kiev non lo vogliono perdere. Ha soprattutto un valore simbolico e per questo almeno venticinquemila separatisti spalleggiati da diecimila soldati mandati da Mosca decidono di far sloggiare gli ucraini.

