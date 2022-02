Le minacce di Putin e l'Europa di nuovo in ballo sull'abisso

Putin può avere mille ragioni, dalle curve della storia russo-ucraina all’incapacità politica dell’occidente di creare una architettura di sicurezza collettiva in Europa comprendente la Russia, ma invadere l’Ucraina con il più forte esercito di terra del continente e prendersi Kiev lo metterebbe in una lineare, semplice posizione di nemico della pace e della stabilità mondiale. La deterrenza messa in campo dalla Nato e dall’alleanza euroamericana è forte, armamenti e sanzioni, non al punto di cancellare la vertigine di successo del Cremlino dopo la Georgia, la Crimea, il Donbass, la Siria, la Libia, e ora anche porzioni dell’Africa nera. Non al punto di mascherare le forti divisioni nella Nato e tra tutti i paesi interessati alla pace energetica con Mosca. Per non parlare della rotta afghana o della confrontation verbosa e inconcludente con la Cina di Xi. Il contraccolpo di un’invasione sarebbe devastante anche per la Federazione russa, però le logiche espansioniste e neoimperiali sono ferrigne, irrecusabili. Quello che ti è consentito con le armi delimita lo spazio diplomatico, economico, politico e militare in cui agisce la tua ambizione.

