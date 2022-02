La propaganda strepita in tv e parla di guerra in Ucraina Che ne pensano i russi?

Roma. Dmitri Kiselev, una delle voci più vibranti del putinismo, ha concluso la settimana con il suo programma televisivo “Vesti Nedeli”, le notizie della settimana, gridando che gli Stati Uniti stanno spingendo l’Ucraina a invadere il Donbass. Parla sempre con tono catastrofico e accusatorio e ha detto che Kiev si sta lasciando prendere dalla frenesia militare e sta armando i suoi cittadini: “I battaglioni di volontari si stanno addestrando per una guerra offensiva per conquistare il Donbass, la Crimea e le regioni meridionali della Russia come Rostov sul Don e Kuban”. L’esercito ucraino dal 2014 è migliorato, ma le sue capacità rimangono molto inferiori rispetto a quello russo. Potrebbe desiderare di riconquistare i suoi territori nel Donbass, ma pensare a un’azione offensiva da parte di Kiev ha senso soltanto per la propaganda di Mosca. Vladimir Solovev, che usa toni molto simili a quelli del suo collega, ha detto che è altamente improbabile che la Russia attacchi l’Ucraina e come argomento per convincere i sui telespettatori ha usato la fratellanza: “Lo scenario più terribile che puoi immaginare nella tua vita, e quello che gli anglosassoni sognano, è una guerra tra persone fraterne”. In televisione, altri programmi raccontano dei piani ucraini per attaccare i soldati russi, alcuni titoli dei giornali raccontano di sabotatori arrivati da Kiev già in azione. La propaganda di Mosca fa più rumore possibile, ma la risposta dei russi sembra disinteressata, incredula, sono stanchi di sentire parlare di guerra.

