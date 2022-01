Cosa succede se Putin chiude il rubinetto del gas

Per il momento non c'è ancora una crisi, ma “quest'anno è più difficile per la situazione geopolitica e la situazione globale del mercato”, spiega al Foglio un funzionario della Commissione

Bruxelles. L'Unione europea è in grado di superare l'inverno se il presidente russo, Vladimir Putin, decidesse di tagliare le forniture di gas ai suoi stati membri? Nel contesto delle tensioni sull'architettura di sicurezza in Europa, con la Russia che minaccia di invadere l'Ucraina e l'occidente che dice di essere pronto a “sanzioni massicce”, lo scenario di una rappresaglia da parte di Putin non è escluso. Anzi. Gli Stati Uniti e l'Unione europea stanno prendendo in seria considerazione l'ipotesi che il presidente russo chiuda il rubinetto del gas. Il presidente americano, Joe Biden, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulla cooperazione sulla sicurezza energetica. Stati Uniti e Ue stanno lavorando insieme “per far fronte a shock di forniture di gas, incluse quelle che potrebbero risultare da un'ulteriore invasione russa dell'Ucraina”. L'amministrazione Biden ha avviato contatti diplomatici con produttori di Gnl (gas naturale liquefatto) per verificare se possono rifornire l'Ue. Von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno avuto conversazioni telefoniche con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Obiettivo “accelerare la partnership Ue-Qatar, incluso sull'energia”, ha detto von der Leyen: "E' importante rafforzare la sicurezza energetica dell'Europa con tutti i partner affidabili”.