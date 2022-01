Come sanzionare duro Mosca

L’Amministrazione Biden sta minacciando di utilizzare un nuovo controllo delle esportazioni per danneggiare le industrie strategiche russe, dall’intelligenza artificiale e informatica quantistica all’aerospaziale civile, nel caso in cui Mosca dovesse invadere l’Ucraina. I funzionari hanno affermato che l’Amministrazione potrebbe anche decidere di applicare il controllo in modo più ampio, che potrebbe potenzialmente privare i cittadini russi di alcuni smartphone, tablet e console per videogiochi. Mosse del genere espanderebbero la portata delle sanzioni statunitensi oltre gli obiettivi finanziari, fino al dispiegamento di un’arma usata solo una volta in precedenza – mirata a paralizzare quasi il gigante tecnologico cinese Huawei. L’arma, conosciuta come la regola del prodotto diretto estero, ha contribuito a far sì che Huawei subisse il suo primo calo annuale delle entrate – un crollo sorprendente di quasi il 30 per cento lo scorso anno. L’attrattiva dell’utilizzo della regola del prodotto diretto estero deriva dal fatto che oggi praticamente qualsiasi oggetto elettronico include semiconduttori, i minuscoli componenti da cui dipende tutta la tecnologia moderna, dagli smartphone ai jet ai computer quantistici – ed è difficile che ci sia un semiconduttore sul pianeta che non sia realizzato con strumenti statunitensi o progettato con un software statunitense. Con questa regola l’Amministrazione potrebbe cercare di costringere le aziende di altri paesi a interrompere l’esportazione di questo tipo di merci in Russia. “Questo è un lento strangolamento da parte del governo degli Stati Uniti”, ha detto di Huawei Dan Wang, un analista tecnologico della società di ricerca Gavekal Dragonomics con sede a Shanghai. La regola ha tagliato la fornitura di microchip necessari all’azienda, prodotti al di fuori dagli Stati Uniti ma con software o strumenti statunitensi.

