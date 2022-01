Boris Johnson non introdurrà nuove misure contro Omicron. Ma guai a parlare di No vax

Prima delle feste natalizie, quando la variante Omicron stava dilagando in Gran Bretagna e molti paesi europei avevano irrigidito le regole, il primo ministro britannico Boris Johnson è andato controcorrente, rifiutandosi di imporre nuove restrizioni contro il parere degli scienziati. Il premier oggi sostiene di aver vinto la scommessa, anche se i contagi sono aumentati a livelli record e il sistema sanitario britannico è finito ancora una volta sotto pressione. Nonostante questo, Johnson ha ribadito in una conferenza stampa lunedì pomeriggio che intende “superare la variante Omicron” mantenendo le regole attuali, il cosiddetto “Piano B” che prevede l’obbligo di mascherina in gran parte dei luoghi al chiuso, il consiglio di lavorare da remoto dove possibile e il passaporto vaccinale per accedere alle discoteche e agli eventi di massa.



L’approccio di Johnson è dettato da ragioni di politica interna – i deputati conservatori sono arci contrari a un inasprimento delle regole – oltre che dai dati scientifici. La variante Omicron comporta un terzo delle possibilità di essere ricoverati in ospedale rispetto alla Delta. Questo è il motivo per cui, malgrado l’aumento costante dei casi giornalieri stabilmente sopra i 200 mila, gli ospedali sono in una condizione migliore rispetto a un anno fa.

