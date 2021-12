La morte di Kennedy: il vero complotto d'America

Cominciamo dalla fine. Le numerose mezze verità che gli addetti ai lavori continuano diligentemente a chiamare “ipotesi sull’assassinio di Jfk”, ronzio di fondo nella società americana. Eppure sono passati 58 anni dal delitto. La maggioranza dei cittadini non era nata all’epoca dei fatti e non erano successi avvenimenti che ne avrebbero segnato la psicologia e il senso sociale – il Vietnam, il medio oriente, le Torri, l’attacco al Campidoglio. Ciononostante, come a una commemorazione funebre, i superstiti si ritrovano periodicamente attorno al sepolcro del presidente che divenne il secondo martire americano, dopo Lincoln e prima di Martin Luther King jr. E riparte la liturgia che somiglia a un rito di purificazione, sebbene sempre destinata a fallire nell’intento: promulgare la definitiva ricostruzione di come andarono gli eventi che condussero all’atto di Dealey Plaza a Dallas, la mattina del 22 novembre 1963. La realtà resta coperta dal manto di ipocrisia e vergogna, e non si dice chi, come e perché, decise di eliminare un presidente considerato incongruo e quali fossero gli oscuri scopi di coloro che parteciparono al complotto. Perché la questione sovrastrutturale di questo isterico enigma, è quella dei silenzi, delle notizie taciute, del culto del segreto che avvolge la vicenda, fino a dominare la priorità imprescindibile, che per comodità chiameremo soltanto “la verità”. Perché continua a essere sbalorditivo che ancora oggi prevalga, fino a sottomettere le proteste degli irriducibili che invocano il diritto a sapere, una ragione di Stato che s’arroga la facoltà di decidere di cosa il popolo è giusto sia al corrente e di cosa no, cosa sia conveniente resti materia per pochissimi, dubitabile privilegio in dote al potere. E perché, in sostanza, sul delitto che ha destabilizzato la psiche americana novecentesca, l’ipocrisia prevale sul bisogno di una catartica confessione, utile non più a condannare e ad assolvere, ma a pacificare e a fare Storia, di ciò che così invece continua a essere cronaca, cronaca di un’umiliante, lordura istituzionale – altro che “destino manifesto”.

