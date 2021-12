E' morta Bell Hooks, l'ispiratrice del femminismo "radicale" e intersezionale

Nelle guerre culturali odierne i temi del “white privilege”, il privilegio bianco, così come il “femminismo intersezionale” ricorrono come un mantra, insieme alla cosiddetta “Critical Race Theory”. Spesso sono ripetuti come un mantra, sia da chi ritiene che siano idee perniciose da cancellare in fretta e furia pena la fine precipitosa dell’occidente, sia da chi pensa che siano giuste a prescindere e da brandire come asce, senza pensare al loro significato profondo. Questo scontro però, nella stragrande maggioranza dei casi, è solo sui social. Una delle fondatrici del femminismo intersezionale, Gloria Jean Watkins, scomparsa il 15 dicembre all’età di 69 anni per un cancro renale, ha vissuto quelle che secondo il sociologo afroamericano W.E.B. Du Bois erano “le intersezioni delle oppressioni di razza, classe e nazionalità” sulla propria pelle. Nata a Hopkinsville, in Kentucky, stato segregazionista, figlia di un bidello scolastico e di una donna di servizio, frequenta una scuola per soli neri fino a fine anni Sessanta, quando il Kentucky finalmente recepisce pienamente la direttiva della sentenza del 1954 Brown v. Board of Education.

