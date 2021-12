La riforma di Schengen ispirata da Macron è un problema per l'Italia

Bruxelles. Nel semestre di presidenza francese dell’Unione europea, Emmanuel Macron e Mario Draghi rischiano di trovarsi su sponde opposte sulla riforma di Schengen, dopo che la Commissione di Ursula von der Leyen ieri ha proposto di inserire i movimenti secondari di migranti tra le ragioni per cui uno stato membro è autorizzato a introdurre controlli alle frontiere interne. Ufficialmente la Commissione dice di voler salvare la libera circolazione delle persone nell’Ue, dopo le crisi migratoria, terroristica e sanitaria. “Schengen è il gioiello della nostra corona”, ha detto il vicepresidente della Commissione, Margaritis Schinas: “Come tutti i successi, deve essere rafforzato di fronte alle molte sfide che deve affrontare”. La realtà è un’altra. “Dobbiamo fare di più per prevenire i movimenti secondari”, ha spiegato la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, spiegando che Paesi Bassi, Belgio, Austria e altri sono sotto pressione per l’arrivo di migranti dai paesi di primo ingresso. Con la proposta di ieri la Commissione amplia le deroghe per reintrodurre i controlli alle frontiere e limitare la libera circolazione. Se non deciderà di riprendersi i cosiddetti “dublinanti” (i richiedenti asilo che si sono spostati in altri paesi dell’Ue in violazione delle regole di Dublino) o di partecipare a operazioni congiunte di polizia con gli stati membri vicini per intercettare e riprendersi migranti irregolari, di fatto l’Italia potrebbe ritrovarsi sospesa da Schengen.

